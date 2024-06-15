إتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها خلال عيد الأضحى المبارك

اعلمت إتصالات الجزائر زبائنها بأنها ستضمن المداومة على مستوى وكالاتها التجارية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق للاثنين والثلاثاء 17-18 جوان 2024، وذلك لضمان استمرارية خدماتها.وهذا حرصا منها على إرضاء زبائنها وتأكيدا على التزامها بتلبية احتياجاتهم،

وأورد بيان لاتصالات الجزائر أن الوكالات التجارية المعنية بالدوام هي كالآتي :

بالنسبة للمناطق الشمالية للوطن، سيتم ضمان المداومة من 10.00 سا إلى 15.00 سا. الوكالات التجارية المعنية على مستوى الجزائر العاصمة هي : باش جراح، برج البحري، دار البيضاء، بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، زرالدة، بن عكنون، أولاد فايت.

فيما يخص الولايات الأخرى، سيتم ضمان المداومة على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجد بمقر المدينة.

بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن، سيتم ضمان الدوام من 08.00 سا إلى 12.00 سا على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر الولاية. كما اغتنمت إتصالات الجزائر هذه السانحة لتتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات لكافة الجزائريات والجزائريين مع تمنياتها لهم بدوام السعادة والهناء والازدهار.

– صح عيدكم –