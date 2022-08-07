إتصالات الجزائر تضمن إستمرارية خدماتها خلال عاشوراء

أعلنت إتصالات الجزائر، أنها ستضمن الدوام خلال يوم الإثنين المصادف ليوم عاشوراء. و ذلك من أجل ضمان إستمرارية خدماتها.

وأكدت اتصالات الجزائر، في بيان لها، أن الوكالات التجارية في الولايات الشمالية للوطن. ستكون مفتوحة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة زوالا.

وحسب نص البيان، فإنه على مستوى الجزائر العاصمة، يتعلق الأمر بوكالات حسين داي، الدار البيضاء، برج البحري، بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، الأبيار، باب الوادي والشراقة. وبالولايات الأخرى يخص هذا الإجراء بالوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.

وبخصوص الولايات الجنوبية للبلاد فسيتم ضمان الدوام من الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.

و بهذه المناسبة تجدّد إتصالات الجزائر إلتزامها وحرصها على ضمان راحة ورفاهية زبائنها وتلبية تطلعاتهم على أكمل وجه.

ليديا كبيش

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