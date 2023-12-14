إتصالات الجزائر تشارك في الطبعة 31 لمعرض الإنتاج الوطني

أعلنت إتصالات الجزائر، عن مشاركتها في الطبعة الحادية والثلاثين لمعرض الإنتاج الوطني، الذي تمتد فعالياته من 14 إلى 23 ديسمبر الجاري، على مستوى الجناح المركزي « C »، بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر).

و تحت شعار “المؤسسة المنتجة، أساس النمو والتطور الاقتصادي”، سيشهد هذا الموعد الاقتصادي الوطني مشاركة 565 عارضا من مختلف قطاعات النشاط، حيث ستسجل إتصالات الجزائر تواجدها في هذا الحدث الاقتصادي الهام لتقديم أفضل عروضها وخدماتها لزوار المعرض.

و في هذا الصدد، سيتم تخصيص فضاء خارجي للبيع المباشر، أين سيكون التجاريون لاتصالات الجزائر تحت تصرف زوار المعرض للرد على مختلف تساؤلاتهم وانشغالاتهم، حيث ستتاح الفرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الخدمات التي تقترحها إتصالات الجزائر، كما سيتخلل المعرض عدة فعاليات موجهة للصغار والكبار.

من خلال مشاركتها في هذا الحدث الاقتصادي الوطني، جددت إتصالات الجزائر التزامها بتطوير قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنمية الاقتصاد الوطني.

شرف الدين عبد النور

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