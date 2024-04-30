إتصالات الجزائر تؤكد ضمان استمرارية خدماتها يوم 1 ماي

أعلمت إتصالات الجزائر، زبائنها، اليوم، بأن وكالاتها التجارية تبقى في خدمتهم، يوم غد الأربعاء 1 ماي، المصادف لعيد العمال.

و سيتم في هذا الصدد، حسب بيان مؤسسة إتصالات الجزائر، أداء المداومات خلال هذا اليوم، وذلك لضمان استمرارية خدمات المؤسسة لفائدة زبائنها.

و كشفت إتصالات الجزائر، أن الوكالات التجارية المعنية بالدوام على مستوى الجزائر العاصمة هي، القبة، برج الكيفان، المحمدية، بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، الرستمية، الأبيار، بن عكنون، وذلك من 10.00 سا إلى 15.00 سا.

و أما بالنسبة للولايات الأخرى، فسيتم ضمان المداومات على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقرات الولايات، حسب ذات البيان.

شرف الدين عبد النور