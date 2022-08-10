إتصالات الجزائر: إطلاق تشكيلة واسعة من المنتجات لحماية الزبائن من مخاطر الأنترنت

أعلنت اليوم الأربعاء، مؤسسة إتصالات الجزائر، عن إطلاق تشكيلة واسعة من المنتجات الرامية لحماية زبائنها من المخاطر التي قد يواجهونها عبر الأنترنت، وذلك بالشراكة نع الشركة الدولية للأمن الإلكتروني “Kaspersky”.

وحسب نص البيان، فإن العديد من منتجات Kaspersky ستكون متوفرة إعتبارا من اليوم الأربعاء، على مستوى كافة الوكالات التجارية لإتصالات الجزائر. حيث سيكون بإمكان الزبائن إجراء المعاملات البنكية وعمليات الشراء ولعب ألعاب الفيديو ومشاركة البيانات عبر الحواسيب والأجهزة المحمولة بكل أمان.

وعلاوة على هذه التشكيلة الكاملة لمنتجات Kaspersky الموجهة للجمهور العريض فقد فكّرت إتصالات الجزائر في سلامة الأطفال الذين عادة ما يكونون عرضة لمخاطر الأنترنت، حيث بفضل حل الرقابة الأبوية «Kaspersky Safe Kids”، سيتمكن الأولياء من مرافقة أبنائهم في أولى خطوات الإتصال بشبكة الأنترنت وحمايتهم من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها.

كما تسمح “Kaspersky Safe Kids ” للأولياء بحظر الدخول إلى مواقع خطيرة و غير مرغوب فيها للأطفال. بالإضافة كذلك إلى التحكم في الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة، التعرف على إهتماماتهم وقائمة أصدقائهم من أجل ضمان أفضل حماية لهم.

وأعربت إتصالات الجزائر عن إعتزازها وفخرها بهذه الشراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني. وذلك وعيا منها بضرورة الحرص على ضمان أمن زبائنها. كما تتعهد بتوفير منتجات عالية الجودة التي من شأنها أن تضمن سلامتهم وسلامة أبنائهم.

ليديا كبيش

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