أدان إتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين ترحيل إدارة سجن الاحتلال المغربي ببوزكارن الخميس الأسيرين المدنيين الصحراويين عبد المولى محمد الحافظي و الحسين إبراهيم أمعضور بطريقة مهينة و غير إنسانية بإتجاه السجن المحلي أيت ملول .

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية فقد توصل الإتحاد بإفادة حقوقية تؤكد ، أنه وفي حدود الساعة الثامنة صباحا من يوم الخميس 10 مارس 2022 داهمت مجموعة من موظفي السجن المحلي بوزكارن زنزانتي الأسيرين المدنيين الصحراويين الإعلامي عبد المولى محمد الحافظي ورفيقه الحسين إبراهيم امعضور.

ووفقا للمصدر فقد تعرضا لسيل خروقات ضد كل حق ، وعمد المعتدون لإهانتهما و تعذيبهما نفسيا و جسديا و إجبارهما على خلع ملابسهما الداخلية بالكامل وتعريضهما للتعذيب الجسدي ، منهالين عليهما بالضرب المبرح مصحوبا بألفاظ نابية حاطة من الكرامة ، قبل تكبيلهما بالأصفاد و نقلهما عنوةً صوب السجن المحلي ايت ملول .

وأدان الإتحاد هذا الخرق المغربي السافر والممنهج ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين وبخاصة الإعلاميين منهم حيث لا تراعي آلة الموت بالسجون المغربية الظروف الإنسانية التي تنص عليها كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة النزلاء و معتقلي الرأي التي تجرم كل أصناف التعذيب وصنوف سوء المعاملة القاسية و المهين.

كما حمل المندوبية المغربية العامة لإدارة السجون المغربية المسؤولية القانونية و الأخلاقية الكاملتين إزاء الوضعية الخطيرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين وتردي أوضاعهم النفسية والصحية جراء ظروف الإعتقال الجائر في الأساس والمصحوب بالخروقات المستمرة لحقوق الإنسان .

وتكررت مشاهد مضايقة وتعنيف الأسيرين المدنيين فور وصولهما وجهتهما الجديدة ، سجن آيت ملول المغربي ، حيث عمدت إدارة السجن الى إرتكاب الأعمال القمعية ذاتها .

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...