إبراهيم بوغالي يُستقبل من قبل وزير الخارجية الإيراني

إستُقبل اليوم، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني والوفد المرافق له، من قبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان بمقر وزارة الخارجية ، و هذا بحضور سفير الجزائر بطهران علي عروج، حسبما أفاد به بيان المجلس الشعبي الوطني.

و جرت محادثات بين الطرفين تطرقا خلالها إلى العلاقات بين البلدين خاصة ما شهدته مؤخرا من حركية دبلوماسية كانت آخرها زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف إلى إيران. يضيف البيان.

وفي هذا الصدد ذّكر حسن أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري، والتي كانت في صلب الاهتمامات المشتركة للبلدين خاصة في ضرورة ترقية العلاقات الاقتصادية في ظل رغبة البلدين لتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، يفيد ذات المصدر.

ومن جهته ذكّر إبراهيم بوغالي، بالتحول الذي تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتوجهات الجديدة للاقتصاد والاستثمار في القطاعات التي يمكن التعاون فيها لتكون في مستوى العلاقات بين البلدين، حسب المصدر ذاته.

كما ركز بوغالي على العلاقات البرلمانية وتعزيزها مذكرا أن هذه الزيارة تندرج في إطار تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بما يعزز المواقف المشتركة والمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وكذا بما يتماشى والمبادئ القائمة على الاحترام ومناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية، كما تقوم على مبدأ الحوار والتعايش السلمي وحل النزاعات بعيدا عن استعمال القوة.

و تطرق إبراهيم بوغالي إلى وجوب تفعيل دور اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حتى تكون صوتا قويا للدفاع عن المقدسات الإسلامية والوقوف في وجه الاعتداءات وازدراء الأديان ، والتجرأ على الرموز الدينية من خلال تكرار الفعل الإجرامي المتمثل في حرق المصحف الشريف، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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