إبراهيم بوغالي يستقبل من قبل الرئيس الإيراني

حظي اليوم، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، باستقبال من قبل رئيس جمهورية إيران، إبراهيم رئيسي، بمقر الرئاسة، أين نقل له سلام و تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان المجلس الشعبي الوطني.

و أكد الرئيس الإيراني حسب ذات المصدر، أهمية التعاون البرلماني معتبرا إياه داعما للتعاون بين البلدين لا سيما على الصعيد الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يخطو البلدان خطوات ملموسة في المجال الاقتصادي ترقى إلى المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين البلدين، كما شدّد على أهمية اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الجزائرية في أقرب فرصة ممكنة، حيث ثمن مواقف الجزائر بقيادة الرئيس تبون التي وصفها بالثابتة والصريحة والواضحة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الإيراني عن سعادته بحصول الجزائر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، وعَدَّ ذلك فرصة ثمينة للدفاع عن القضايا العادلة للأمة، من جانب آخر أشار إلى أن إيران تسعى إلى إرساء السلم والأمن في المنطقة، وتعتبر أن كل الأزمات الراهنة يمكن إيجاد حلول لها عبر الحوار وأن مسألة الأمن مرتبطة بعدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، كما لم يفوت الفرصة ليعبر عن عميق تقديره للثورة الجزائرية وكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، يضيف المصدر.

من جانبه، عبّر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، عن شكره للرئيس الإيراني على ما حظي به من حفاوة استقبال والمحادثات المثمرة التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين، ورأى أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وأنه يمكن استفادة وتبادل كلا البلدين من تجارب الآخر ، كما تطرق إلى حرص الرئيس عبد المجيد تبون على تطوير الاقتصاد الجزائري في ظل ما يتيحه قانون الاستثمار الجديد من فرص يمكن استغلالها، حسب بيان المجلس.

من جهة أخرى، أكد إبراهيم بوغالي حرصه على الارتقاء بالعمل البرلماني والعمل على تفعيل القواسم المشتركة بين المجلسين، وفي الوقت ذاته حرصه على تعزيز مكانة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و تفعيل دوره في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة الإسلامية، والتصدي لكل أشكال المساس بالمقدسات الإسلامية، يفيدالبيان ذاته.

للإشارة فقد كان إبراهيم بوغالي على رأس وفد برلماني ضمّ النائبين رياض خلاف وإلياس قمقامي والمكلف بالعلاقات الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، وبحضور سفير الجزائر بطهران علي عروج، يختم المصدر. شرف الدين عبد النور

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