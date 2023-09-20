إبراهيم بوغالي يستقبل سفير جمهورية موزمبيق بالجزائر

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، سفير جمهورية موزمبيق بالجزائر، كارفالو مورايا، الذي أدّى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسب بيان المجلس.

في بداية اللّقاء، نوّه رئيس المجلس بمستوى العلاقات التي تربط الجزائر بموزمبيق والتي تُميزها قيم التعاون والتضامن، و أشار إلى الإرادة الصادقة لدى قيادتي البلدين لتطوير وتعزيز هذه العلاقات.

و بالمناسبة، دعا بوغالي إلى العمل على الرفع من مستوى التبادل الاقتصادي وتوطيد العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين في إطار التوجه نحو تطوير وتمتين العلاقات الاقتصادية بين بلدان القارة الإفريقية للوصول إلى قارة سيدة في قراراتها.

من جهة أخرى، ثمّن رئيس المجلس قيم التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى موقف الجزائر الثابت القاضي باحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتكريس الحلول السلمية وثقافة الحوار لحل النزاعات.

و على المستوى البرلماني، أبلغ إبراهيم بوغالي تحياته لنظيرته رئيسة البرلمان الموزمبيقي، وأكد على أن الهيئتين التشريعيتين في البلدين يتقاسمان مجالات عديدة للتبادل والتشاور في القضايا السياسية، الاقتصادية والثقافية، كما كشف رئيس المجلس عن سعيه لتنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية في أقرب الآجال.

بدوره، شكر سفير جمهورية موزمبيق، رئيس المجلس على حسن الاستقبال، كما حيا قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بالتوجه نحو الاستثمار في القارة الإفريقية.

و في نفس السياق، حيّا السفير، الجزائر حكومة وشعبا على الدعم التاريخي الذي قدمته لموزمبيق وللعديد من البلدان الإفريقية في سعيها نحو التحرر من نير الاستعمار، هذا الدعم الذي اعتبره متواصلا إلى الآن في شتى المجالات على غرار تشجيع الحوار والتشاور لحل النزاعات في الدول الإفريقية واستقبال الطلبة الأفارقة للدراسة في الجزائر.