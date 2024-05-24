إبراهيم بوغالي يستقبل رئيس مجلس النواب لجمهورية جيبوتي

إستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عصر اليوم الجمعة، بمطار هواري بومدين الدولي، دليتا محمد دليتا، رئيس مجلس النواب لجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له.

وكان إلى جانب بوغالي، خلال مراسم الاستقبال، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني، نائب الرئيس، موسى خرفي.

يشار إلى أن الضيف الجيبوتي، قد حلّ بالجزائر، في إطار المشاركة في فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي تجري أشغاله في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 ماي الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات” عبد اللطيف رحال”.

شرف الدين عبد النور