إبراهيم بوغالي يستقبل السفير الإيراني لدى الجزائر و هذا ما دار بينهما

إبراهيم بوغالي يستقبل السفير الإيراني لدى الجزائر و هذا ما دار بينهما

استقبل اليوم إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا بابائي، حسب ما اورده بيان المجلس.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق توطيدها بدعم التعاون القائم وسبل الرقي به إلى مستويات أفضل خدمة لمصلحة الشعبين، وكذا السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، حسب ذات المصدر.

وفي هذا الخصوص، دعا رئيس المجلس إلى دعم التنسيق والتشاور بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الشورى الإيراني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال مجموعتي الصداقة البرلمانية، يضيف البيان

من جهته، نوّه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وبمواقف الجزائر المشرفة تجاه القضايا العادلة التي بوأتها مكانة مرموقة واستراتيجية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية، داعيا في هذا السياق إلى المزيد من التعاون في المجال البرلماني، يفيد بيان المجلس.

وبالمناسبة، قدم السفير الإيراني التهاني بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مثمنا جهود الجزائر التي كانت وراء التصويت على لائحة مجلس حقوق الإنسان الخاصة باحترام الأديان وعدم المساس بمقدسات الشعوب، يضيف المصدر.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره كل من سليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وموسى خرفي رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-إيران، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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