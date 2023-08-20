إبراهيم بوغالي في زيارة إلى جمهورية إيران

20 أغسطس، 2023
إبراهيم بوغالي في زيارة إلى جمهورية إيران

يشرع اليوم، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، في زيارة إلى جمهورية إيران تستغرق أربعة أيام، حسب ما كشفه بيان المجلس.

وتأتي هذه الزيارة حسب ذات المصدر، تلبية لدعوة وجهها محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
و سيكون لرئيس المجلس، خلال مدة إقامته، لقاءات ستجمعه ببعض كبار المسؤولين في الجمهورية وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات، يضيف المصدر.
كما سيخصص جانب من هذه الزيارة لبرنامج منوع يتضمن التنقل إلى مواقع ومقرات مختلفة ذات طابع إقتصادي وثقافي، يختم البيان.
شرف الدين عبد النور
20 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

الإتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على دعمه الكامل للمسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة

5 مايو، 2022

مطار الجزائر: تحويل هذه الرحلات إلى المحطة الغربية

13 مايو، 2023

بن زيان: “بذلنا جهدا كبيرا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير”

28 أبريل، 2022

هزة أرضية بشدة 3.0 ببلدية عين الرمانة بالبليدة

9 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: