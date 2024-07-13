إئتلاف أحزاب الأغلبية يؤكّد دعمه للمترشّح عبد المجيد تبون

عقد اليوم السبت، بفندق الاوراسي بالجزائر العاصمة، أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر، المشكّل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل ندوة وطنية، دعوا من خلالها، الشعب للتوجّه بقوة إلى صناديق الإقتراع في رئاسيات 07 سبتمبر، وأكّدوا عن دعمهم ووقوفهم مع الراغب في الترشح عبد المجيد تبون، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، أن أحزاب الإئتلاف إرتأت بقرارها السيد أن تؤسس هذا الإئتلاف، بهدف خدمة الجزائر في هذه المرحلة المفصلية. وتقديم مساهمة جادة لترقية النقاش السياسي في البلاد.

كما صرّح مصطفى ياحي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن عهد الرئيس تبون، تميز بتجسيد إلتزاماته وإعتماد نمط جديد في تسيير شؤون الدولة.

وقال ياحي، أن الرئيس تبون، باشر التأسيس لعهد إقتصادي جديد وفق نظرة استشرافية. وحقق التفكيك التدريجي للتبعية للمحروقات.

كما أوضح رئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، أن عهد الرئيس تبون، كان عهد الإستقرار والإصلاحات ورفع التحديات وحقق مكاسب هامة.

كوثر غريبي