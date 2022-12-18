أي ما يعادل 150 مليار دينار…الجزائر تطمح إلى رفع معدل رسكلة النفايات المنزلية

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات كريم ومان ، هذا الأحد، أن عملية الفرز الانتقائي للنفايات التي تتم عبر ثلاث ولايات نموذجية “الجزائر، بومرداس ووهران تهدف إلى الرفع من معدل الرسكلة الذي لا يتجاوز نسبة 10 بالمائة.

وأَضاف كريم ومان لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن عملية الفرز الانتقائي هي توجه جديد للدولة الجزائرية للحفاظ على المادة وخلق الثروة عن طريق الرسكلة وإعادة تدوير النفايات عبر 3 ولايات معنية بهذه المشاريع النموذجية ، حي تتطلب هذه العلمية تضافر جهود الجميع لإنجاحها من خلال الترويج لهذا المفهوم بحشد كل الفعاليات الموجودة في الجزائر للعمل التشاركي في هذا المجال .

وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات إن ” وزارة البيئة والطاقات المتجددة قد سطرت برنامجا خاصا بذلك آفاق 2035 بهدف الرفع من معدل الرسكلة الذي لا يتجاوز نسبة 10 بالمائة من الإسترجاع “مشيرا إلى وجود أكثر من 14 مؤسسة تنشط في هذا المجال .

والسياق ذاته أفاد بأن الوكالة الوطنية للنفايات تقوم بعقد عدة اتفاقيات خاصة مع المجتمع المدني للترويج لهذا المفهوم وتهيئة كل الظروف التي تمكن من إنجاح الإستراتيجية الجديدة التي تسمح باستقطاب الشركات الخاصة في هذا المجال عبر تقديم تحفيزات لمثل هذه النشاطات .

وأشار ضيف الصباح إلى أن الجزائر تطمح إلى فرز 30 بالمائة من النفايات المنزلية أي ما يعادل 150 مليار دينار والهدف المسطر من هذه المقاربة الرفع من معدل الرسكلة .

ف.س

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