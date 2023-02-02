أيمن بن عبد الرحمان يُستقبل من قبل رئيس جمهورية السنغال

أيمن بن عبد الرحمان يُستقبل من قبل رئيس جمهورية السنغال

استُقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من قبل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، في قمة داكار الثانية حول تطوير المنشآت في إفريقيا، الجارية أشغالها بالعاصمة السنغالية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ الرئيس السنغالي، حمّل الوزير الأول، نقل تحياته الأخوية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مشيدا بالتزامه الشخصي حيال القضايا الافريقية الحيوية و اهتمامه بتطوير المنشآت والبنى التحتية على المستويين الوطني والقاري.

كما أشاد الرئيس ماكي سال بما قدمته الجزائر لإفريقيا من مساهمات جديرة بالتقدير لتطوير المنشآت في القارة ودعم مساعي الاندماج القاري.

وعلى الصعيد الثنائي، يضيف البيان، أكد الرئيس ماكي سال عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع الجزائر والسنغال ورغبته في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا عزمه على تلبية الدعوة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون للقيام بزيارة إلى الجزائر.

ومن جهته، أبلغ الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس السنغالي، وبالغ شكره على الدعوة التي وجهها اليه لحضور هذه القمة، وإشادته العالية بموضوعها الحيوي بالنسبة للتنمية والاندماج في إفريقيا.

كما أكد الوزير الأول استعداد الجزائر التام للعمل مع الشريك السنغالي على تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، من خلال استغلال الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والفلاحة والنقل والتكوين والصناعات التحويلية، حسب ذات البيان.

ش.ن

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