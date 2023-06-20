أيمن بن عبد الرحمان يستقبل وزير المشروعات وصنع في إيطاليا للجمهورية الإيطالية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، أورسو أدولفو، وزير المشروعات وصنع في إيطاليا للجمهورية الإيطالية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا، في إطار مشاركة بلاده كضيف شرفٍ في الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ اللقاء الذي جرى اللقاء بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. شكّل فرصة لاستعراض التقدم المحرز في سبيل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، ومواصلة تنفيذ توجيهات قيادتيـهما الرامية إلى تعزيز الطابع الاستراتيجي الذي تتميز به العلاقات الجزائرية-الإيطالية، فضلا عن الإشادة بالمشاركة الهامة والنوعية لإيطاليا في معرض الجزائر الدولي.

ليديا كبيش

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