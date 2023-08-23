أيمن بن عبد الرحمان يجري محادثات ثنائية مع نظيره الصحراوي

أجرى اليوم، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، محادثات ثنائية مع بشرايا حمودي بيون، الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حسبما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول.

وخلال هذه المحادثات، عبّر الطرفان عن ارتياحهما للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، وأكدا إرادتهما الراسخة لمواصلة التعاون الثنائي وتطويره في شتى المجالات، يضيف البيان.

كما استعرض الوزير الأول مع نظيره الصحراوي آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على كل المستويات، مؤكدا موقف الجزائر الثابت والداعم لنضال الشعب الصحراوي من أجـــل تكريس حقه في تقرير مصيره وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ذات الصلة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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