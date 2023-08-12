أيمن بن عبد الرحمان: مركب الحجار كان ضحية خلل في التسيير والدولة سترافقه من جديد

قال اليوم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ڤالمة وعنابة والطارف، أن مركب الحجار كان ضحية خلل في التسيير ونظام حوكمة لم تكن في الدرجة التي تمكن هذا المركب من منافسة المصانع الأخرى التي تعمل في نفس المنتوجات.

و أكد الوزير الأول، أن الدولة سترافق المركب بامكانياتها، علما أنها قامت بذلك من قبل في العديد من المرات حيث أن المرافقة التي قدمتها لم تقدمها دولة أخرى لأي مصنع.

و أضاف بن عبد الرحمان، “مركب الحجار له وزن عاطفي لدى الجزائريين باعتبار أنه أول مركب مهيكل في الجزائر، وأول مركب في افريقيا ،لذلك فان الدولة ارتأت مرافقته من جديد وعدم تحطيم هذه الأداة الانتاجية”.

ودعا الوزير الأول الى المضي قدما لرفع التحدي سواء بمنتوجين او ثلاث منتوجات على الاقل، مشيرا الى وجود دراسة لاستعمال المركب قصد انتاج السكك الحديدية، مشيرا ان يتم حاليا العمل على تفعيل هذا المشروع .

شرف الدين عبد النور

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