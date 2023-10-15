أونروا: نحو مليون فلسطيني نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من عدوان الاحتلال الصهيوني

أونروا: نحو مليون فلسطيني نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من عدوان الاحتلال الصهيوني

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأحد، أن نحو مليون فلسطيني نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من عدوان الاحتلال الصهيوني.

وقالت مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما لوكالة “فرانس برس”، “إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى” من التصعيد في غزة”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وبحسب الأونروا، فإن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفا من القصف الصهيوني المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، يضيف المصدر ذاته.

وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، يفيد المصدر ذاته.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200، تختم وكالة الأنباء الفلسطينية.

شرف الدين عبد النور

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