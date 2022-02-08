أول سفينة جزائرية لصيد التونة تدخل الخدمة هذه السنة

8 فبراير، 2022
كشف اليوم الثلاثاء، وزير الصيد البحري، هشام صلواتشي، أنه سيتم الإفراج عن أول سفينة لصيد سمك التونة جزائرية الصنع، خلال العام الحالي.
وأفاد صلواتشي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن السفينة التي يصل طولها إلى ثلاثين متر، تعد الأولى من نوعها، وستدخل الخدمة خلال هذا العام.
وسبق للوزير وأن كشف عن تخصيص مساحات عقارية لفائدة المتعاملين في مجال صناعة وبناء السفن عبر 12 ولاية ساحلية.
كما أوضح صلواتشي، أن العملية تندرج في إطار استراتيجية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الرامية للرفع من قدرات الإنتاج الوطني في الثروة السمكية.
وكشف وزير الصيد البحري، أنه تم منح 15 رخصة استثمار على مستوى 12 ولاية، كما تمت الموافقة على 11 مشروعا في انتظار صدور قانون الاستثمار الذي سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط.
ليديا كبيش

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