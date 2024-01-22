“أوريدو” راعيا للحفل التضامني مع الشعب الفلسطيني بالعاصمة 

رافقت أوريدو (Ooredoo)، كراعي العرض الفني التضامني الكبير مع الشعب الفلسطيني، الذي نظمته، مساء السبت، أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، بالجزائر العاصمة.

و عرفت هذه السهرة الفنية المنظمة تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تحت عنوان “سلام لفلسطين”، حضور ضيوف متميزين، ونشّطها كل من الاوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر، تحت قيادة مشتركة للمايسترو لطفي سعيدي، والمايسترو السوري، ميساكباغبودريان، والفرقة الأندلسية للأوبرا تحت قيادة المايسترو نجيب كاتب، والباليه الوطني، فرقة الموسيقى الأندلسية للأوبرا، تحت إشراف المايسترو نجيب كاتب، وكورال البوليفوني، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين الذين عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

ولتأكيد دعم الفنانين الجزائريين المطلق تجاه القضية الفلسطينية، سيتم التبرع بعائدات هذا الحفل التضامني لصالح الفلسطينيين، وذلك من أجل التخفيف من معاناة هذا الشعب الشقيق.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...