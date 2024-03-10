“أوريدو” تهنئ الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان المبارك

10 مارس، 2024
"أوريدو" تهنئ الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان المبارك

تقدّمت “أوريدو-Ooredoo”، بأطيب تمنياتها للشعب الجزائري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، “سائلة المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال”.

و صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه، في رسالة التهنئية بهذه المناسبة، “باسمي الخاص وباسم كافةعمال مؤسسة Ooredoo، أتمنى للشعب الجزائري شهر رمضان مليء بالتقوى والبركات، والتقاسموالإنجازات. أتمنى أن يجلب لنا شهر الصيام الطمأنينة والسلام ويُعزّز الأخوة في الأمة الإسلامية. وفاءً لمكانتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيا، ستواصل Ooredoo التزامها اللامشروط تجاه الفئات الهشة من المجتمع وذلك من خلال الجمعيات الشريكة للمؤسسة. “

و أكدت Ooredoo، في بيانها، أنها ستلتزم بدعم استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال العديد من العمليات التي ستُنظّم بالشراكة مع مختلف الفاعلين من الحركة الجمعوية.

كما تفتخر Ooredoo، بالاحتفال بهذا الشهر الكريم، مع الشعب الجزائري، من خلال اقتراحها عروض تستجيب لاحتياجات زبائنها وتتوافق مع عصر التحول الرقمي.

 

شرف الدين عبد النور

 

10 مارس، 2024

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