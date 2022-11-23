أودى بحياة عشرة جنود تشاديين..الاتحاد الإفريقي يدين الهجوم الإرهابي في التشاد

23 نوفمبر، 2022

أدان الاتحاد الإفريقي, اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا للجيش في غرب التشاد وأودى بحياة عشرة جنود تشاديين.

وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد, اليوم في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “أدين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي خلف عشرة قتلى وجرحى في صفوف الجيش التشادي بالقرب من نغوبوا بمنطقة بحيرة التشاد”.

وأضاف فقي “أعرب عن تعازي الحارة للحكومة التشادية ولأسر الضحايا”.وكان المتحدث باسم الرئاسة التشادية براه محمد قد أعلن عن مقتل عشرة جنود في هجوم إرهابي استهدف موقعا للجيش في غرب تشاد.

ووقع الهجوم بالقرب من نغوبوا في منطقة بحيرة التشاد, على الحدود بين التشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا, حيث دأبت جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا على مهاجمة الجيوش والمدنيين في الدول الأربع على نحو متكرر.

ف.س

23 نوفمبر، 2022

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