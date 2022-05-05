قرّرت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، خلال اجتماعهم الوزاري الـ 28 المنعقد اليوم الخميس، رفع انتاجها النفطي الاجمالي بـ 432 ألف برميل يوميا، في شهر جوان المقبل.

وجاء في البيان النهائي للاجتماع إن الأعضاء الـ 23 للمجموعة (13 عضو بمنظمة أوبك و10 غير أعضاء) قرروا الإبقاء على خطتهم الإنتاجية المتضمنة زيادة الإنتاج تدريجيا، والتي تمت المصادقة عليها في جويلية 2021.

وأضاف البيان النهائي الذي نشر في الموقع الإلكتروني الرسمي لأوبك إن المشاركين في الاجتماع الوزاري الـ 28 للمجموعة قرروا “إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري الـ 19 لأوبك-خارج أوبك، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 432. 0 مليون برميل يوميا بالنسبة لشهر جوان 2022”.

ش.ن

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