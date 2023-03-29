أوامر بالانتهاء من البرامج السكنية التي فاقت 60 بالمائة وتوزيعها في 5 جويلية

أوامر بالانتهاء من البرامج السكنية التي فاقت 60 بالمائة وتوزيعها في 5 جويلية

شدد وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، غلى ضرورة الانتهاء كليا من البرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 بالمائة. وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل.

وجاءت هذه التعليمات من أجل إعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع. والتي تتعلق بـ7 ولايات هي كل من سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة، البليدة.

و وجه ذات المتحدث، بإعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي. والشروع في إنجاز البرامج السكنية غير المنطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا. والتحكم في آجال الدراسات.

بالاضافة إلى الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال. والعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات. من طرف البنك الوطني للإسكان.

وكذا سحب كل الإعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات. وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.

في المقابل، أكد وزير السكن على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها.

كما شدد نفس المسؤول على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية ما دامت الدولة الجزائرية قد وفرت. ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. آمرا بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.

رمزي أحمد توميات

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