أهم تصريحات الرئيس تبون في لقائه الدوري بالصحافة الوطنية

– لا يجب أن يبقى مصيرنا مرتبطا بالغاز والبترول

– نحن نسير الأن بقرارات وطنية تخدم الاقتصاد الوطني

– يجب علينا أن ننتج القمح محليا لتفادي أي طارئ

– لم نكن نملك اقتصاد

– كان لدينا وهم إسمه تركيب السيارات، فشخص واحد ضيع منا 3 ملايير و500 مليون دولار

– لم نصل بعد لمرحلة لتركيب وكنا نقوم بشراء مقنن

– التجربة فاشلة على كل المقاييس

– تقهقرنا ويجب علينا أن نقوم بما كنا نقوم به قبل 25 سنة

– توجد إمكانية لاستيراد السيارات لكن الوكلاء يجب أن يفهموا أن ما كان من قبل لم يعد موجودا