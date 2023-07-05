أنتوني بلينكن يهنئ الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجزائر حكومةً وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال المصادف للخامس من جويلية من كل عام، حسب ما نشره موقع الجزائر 24 الدولية.

وقال أنتوني بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء: ”يشترك بلدينا في التزام عميق بالاستقلال، والذي يوفر أساسًا قويًا لشراكتنا الدائمة والتاريخية، كما يتشارك شعبنا أيضًا روابط ثقافية وتعليمية واقتصادية عميقة ومتوسعة، حسب ذات المصدر.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة “تأمل في مواصلة تقوية العديد من مجالات التعاون والتآزر بين الولايات المتحدة والجزائر مع تقدمنا بأهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار والازدهار الإقليميين”، يضيف المصدر ذاته.

كما أعرب بلينكن عن خالص تمنياته للجزائر قائلا: “إنه يوم للتأمل والاحتفال باستقلال الشعب الجزائري الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، أطيب تمنياتي للجزائر بعام مثمر ومزدهر، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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