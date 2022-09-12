أنام: خدمة رقمية جديدة لتمديد طلبات العمل عن بعد

12 سبتمبر، 2022

أعلنت اليوم الإثنين، الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام”، في بيان لها، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة خاصة لفائدة المسجلين لدى ملحقاتها المحلية من أجل تمديد طلبات العمل عن بعد .

وحسب نص البيان فإن تمديد طلبات العمل عن بعد يتم عبر اتخاذ عدة خطوات هامة.

وتتمثل هذه الخطوات في :الولوج إلى منصة wassitonline.anem.dz، الضغط على زر تجديد الطلب وبعدها تظهر المنصة الجديدة الخاصة بتمديد طلبات العمل عن بعد.

بالاضافة الى ادخال رقم بطاقة التعريف الوطني ورقم بطاقة طالب العمل، والضغط على زر “تمديد طلبي”، ليتم تمديد طلب العمل بنجاح لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ التمديد.

كما أوضحت وكالة أنام أن هذه الخدمة توفر على المواطن التنقل إلى الملحقات المحلية للتشغيل لتجديد طلبه.

رمزي أحمد توميات

12 سبتمبر، 2022

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