أناد: تنصيب مكاتب لشبكة النساء المقاولات عبر 11 ولاية

28 يوليو، 2022
أشرف المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية  لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، محمد الشريف بوزيان، على  تنصيب مكاتب محلية لشبكة النساء المقاولات، الممولات من طرف الوكالة، عبر 11 ولاية.
وكشفت الوكالة، أن الأمر يتعلق بكل من ولايات تمنراست،بشار، بسكرة، عنابة، قسنطينة، سطيف، تيزي وزو،  البليدة، تيبازة، وهران وتلمسان.
وأوضح المصدر، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية المنتهجة من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير  الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، من أجل ترقية المقاولاتية وفقا  لرؤية اقتصادية شاملة.
وأكد بوزيان، أن برنامج شبكة النساء المقاولات، يندرج في إطار خطة عمل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في شقها المرتبط بدعم المقاولاتية النسوية.
وذلك ضمن استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الحكومة، كون المرأة الجزائرية تعتبر عنصرا فعالا خارج الإطار التقليدي المعروفة به، بعد ولوجها عالم المقاولاتية
كما كشف ذات المتحدث، أن مصالح الوزير المنتدب تعكف على تحسين هذا الواقع من خلال محاولة توسيع الفئات العمرية للمرأة من أجل ولوج عالم المقاولاتية لحد أدنى، مع ضمان توفير التكوينات اللازمة للنساء خارج المناطق الحضرية.
سواء التكوينات التقنية المتعلقة بالنشاط الممارس أو التكوينات المتعلقة بطرق تسيير وإدارة المؤسسات المصغرة المستحدثة، يضيف المدير العام بالنيابة.
رمزي أحمد توميات
28 يوليو، 2022

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