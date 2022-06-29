أمير موناكو ألبير الثاني يحل بوهران لحضور فعاليات الألعاب المتوسطية

29 يونيو، 2022

حلّ مساء اليوم بوهران  الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر لحضور فعاليات الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث كان في استقباله وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  رمطان لعمامرة الذي رحب به باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون متمنيا له إقامة طيبة في الباهية وهران، حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

بدوره عبّر الأمير ألبير الثاني عن شكره الجزيل للرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة، معربا عن تهانيه الخالصة للجزائر حكومة وشعبا على التنظيم المحكم والنجاح الباهر الذي تعرفه هذه التظاهرة الرياضية المتوسطية.
هذا وسيتضمن برنامج زيارة الأمير إلى وهران، التي ستدوم يومين، لقاءً مع الوفد الرياضي لإمارة موناكو المشارك في الألعاب المتوسطية، كما سيحضر بهذة المناسبة بعض المنافسات الرياضية الجارية في وهران.
للتذكير، يترأس الأمير ألبير الثاني اللجنة الأولمبية لإمارة موناك.

ش.ن

29 يونيو، 2022

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