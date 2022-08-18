أمير دولة قطر يعزّي رئيس الجمهورية في ضحايا حرائق الغابات

تلقى رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، برقية تعزية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ضحايا الحرائق التي اندلعت أمس شرق البلاد.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء القطرية :”بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في ضحايا الحرائق التي اندلعت شرق البلاد، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين”.

ومن جهته، تقدم نائب الأمير القطري بتعازيه القلبية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ضحايا الحرائق، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وبدوره، قدم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري تعازيه لنظيره الجزائري في ذات الفاجعة الأليمة، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.

رمزي أحمد توميات

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