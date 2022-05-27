تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيميمون من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 05 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، مختصة في نقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، مع حجز 6000 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي يقدر بـ 20.500 دج.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيميمون، عن جناية تهريب مواد صيدلانية على درجة من الخطورة تهدّد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة والحصول وشراء قصد البيع والنقل والعرض والسمسرة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن شبكة إجرامية.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...