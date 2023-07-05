أمن ولاية الجزائر يضع مخططا أمنيا خاصا بالألعاب الرياضية العربية

أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أنه تحسبا لاحتضان الجزائر تنظيم الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية 2023 المزمع تنظيمها إبتداءً من 05 غاية 15 جويلية الجاري، وهذا بحضورما يقارب مشارك 3500 على مستوى العاصمة عن 22 دولة عربية، و التي ستجرى فعالياتها على مستوى 05 خمس ولايات من الوطن: العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة و تيبازة، أين ستحتضن العاصمة 11 إحدى عشر يوما من هاته التظاهرة بــ 16 مركب رياضي .

ونظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي العربي ، مصالح أمن ولاية الجزائر، اتخذت التدابير و الإجراءات الأمنية اللازمة : قبل، أثناء، و بعد من أجل إنجاح هذه المهمة و إعطاء صورة مشرفة لبلادنا من خلال ضمان المرافقات الأمنية للمنتخبات و الوفود المشاركة و تأمين الإقامات، وكذا تنقلاتهم، تأمين القاعات الرياضية و الملاعب ، الفضاءات و نقاط تجميع و نقل المناصرين، يضيف البيان .

وختم بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أن التأمين الخاص بفعاليات هاته التظاهرة الرياضية العربية سيتم في مداخل و مخارج المدينة، عبر مختلف المسالك على غرار إجراءات أمنية تتعلق بتأمين و التطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية، تسهيل السيولة المرورية عبر كافة الطرق، لاسيما تلك المؤدية إلى المنشئات الرياضية .

ش.ن

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