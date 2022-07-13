سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي خلال شهر جوان المنصرم 12157 مخالفة مرورية و 61 حادث مرور جسماني أفضى إلى وفاة خمسة أشخاص 05 وإصابة 61 أخر بجروح، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة .

وقامت المصلحة الولائية للشرطة العامة، بـ 1406عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة و تنفيذ 126 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة، يضيف البيان.

فيما تبقى الخطوط الهاتفية ، خط النجدة 17 والخط الأخضر 1548 وتطبيق الو شرطة تحت تصرف المواطن للتبليغ.

ش.ن

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