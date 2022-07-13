أمن ولاية الجزائر يسجّل 12157 مخالفة مرورية و61 حادث مرور جسماني خلال شهر جوان المنصرم
سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي خلال شهر جوان المنصرم 12157 مخالفة مرورية و 61 حادث مرور جسماني أفضى إلى وفاة خمسة أشخاص 05 وإصابة 61 أخر بجروح، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة .
وقامت المصلحة الولائية للشرطة العامة، بـ 1406عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة و تنفيذ 126 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة، يضيف البيان.
فيما تبقى الخطوط الهاتفية ، خط النجدة 17 والخط الأخضر 1548 وتطبيق الو شرطة تحت تصرف المواطن للتبليغ.
ش.ن