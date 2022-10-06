أمن سكيكدة يُوجّه نداء للجمهور

قامت مصالح أمن ولاية سكيكدة، بتوجيه نداء للجمهور عملا بأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في نص البيان أنه :”عملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، تنهي مصالح أمن ولاية سكيكدة إلى علم المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة والمدعو “ب. ح.” المشتبه فيه في قضايا النصب وانتحال اسم وصفة الغير.

كما دعت مصالح أمن ولاية سكيكدة كل شخص يكون قد وقع ضحية للمتهم سواء التقاه شخصا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا التوجه إلى محكمة سكيكدة أو التقدم على أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

رمزي أحمد توميات

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