أمن سطيف يوجه نداء للجمهور

7 سبتمبر، 2022
قام اليوم الأربعاء، أمن سطيف، بتوجيه نداء للجمهور ضد شخص محل متابعة في عدة قضايا نصب واحتيال على عدة أشخاص، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح،
وجاء في نص البيان أنه :” طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة العلمة، أنهت مصالح أمن ولاية سطيف إلى علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ل.ف” المشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال على عدة أشخاص”.
وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن الولاية. نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التوجه الى نيابة الجمهورية بمحكمة العلمة، أو  التقرب إلى مقر الامن الولائي.
أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، وذلك لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال، يضيف ذات البيان.
رمزي أحمد توميات
7 سبتمبر، 2022

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