أمن تيارت يكتشف ورشة سرية لصناعة وصيانة الأسلحة الحربية

تمكنت مصالح أمن ولاية تيارت، من توقيف مجموعة إجرامية، واكتشاف ورشة سرية لصناعة وصيانة الأسلحة الحربية وحجز أسلحة وذخيرة حربية بدون رخصة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، فإن العملية تمت إثر نداء للتبليغ عن شجار استعملت فيه الأسلحة النارية بأحد أحياء مدينة تيارت حيث تنقل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وتم توقيف أربعة أشخاص تورطوا في هذا الشجار.

وأسفر تفتيش مسكن أحد المتورطين عن اكتشاف ورشة سرية لصناعة وصيانة الأسلحة النارية ولواحقها، أين تم حجز 4 ماسورات بنادق صيد وماسورتين لبنادق مضخية و151 خرطوشة مملوءة من مختلف العيارات و13 أخمس خاص ببنادق الصيد ومقبضين أماميين وقطع غيار خاصة بصناعة وتصليح الأسلحة ومواد تستعمل في صناعة الذخيرة.

كما أشارت ذات المصالح، الى أنه بعد إتمام الإجراءات القانونية وتقديم الموقوفين أمام النيابة صدر في حق أحدهم أمر إيداع عن تهمة جناية حيازة أسلحة وذخيرة حربية وإنشاء ورشة سرية لصناعة وصيانة الأسلحة بدون ترخيص .

بينما صدر في حق البقية أمر إيداع عن تهمة جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة بتوفر ظرفي الليل والتعدد والسرقة من داخل مسكن عن طريق الكسر وانتهاك حرمة مسكن.

رمزي أحمد توميات

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