أمن بوزريعة بالعاصمة يحجز 2925 قرص من المؤثرات العقلية إثر الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة

أمن بوزريعة بالعاصمة يحجز 2925 قرص من المؤثرات العقلية إثر الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، قضية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة ضمن شبكة إجرامية منظمة.

العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمكنت فيها ذات الفرقة من توقيف ( 02) شخصين مع حجز (2925 ) قرص من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من العملة الوطنية يعد من عائدات الترويج المقدر بـ ( 81900) دج،(02 ) هاتفين نقالين و(01) دراجة نارية تستعمل لنقل السموم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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