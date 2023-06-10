أمن بشار يحجز أزيد من قنطارين ونصف من المخدرات قادمة من المغرب

تمكنت المصالح العملياتية لشرطة بشار، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 09 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (24 سنة و43 سنة)، وحجز أزيد من قنطارين ونصف من المخدرات، كانت قادمة من المغرب، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

جاءت العملية نتيجة استغلال معلومات، مفادها وجود شحنة من المخدِّرات سيتم إدخالها على متن مركبة من الحدود المغربية. على إثر ذلك، تم رصد تحركات هذه المركبة التي كان على متنها شخصين، وبعد توقيفها وتفتيشها تم ضبط صفائح من المخدِّرات قدَّرت بـ 123,6 كلغ، يضيف البيان.

مواصلة للتحقيق، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف 03 أشخاص آخرين متورطون في القضية، ينحدرون من مدينة لحمر الحدودية (بشار) ، مع ضبط كمية أخرى من المخدرات قدرت بـ 135,05 كلغ. كما تم توقيف 04 أشخاص آخرين في قضية الحال، كانوا يساهمون في تأمين مسار شحنة المخدِّرات المضبوطة، حسب المصدر.

​​تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم، من بينهم 04 محل بحث بموجب أوامر قضائية، أمام السيِّد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، يوم 08/06/2023، عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة استيراد نقل تخزين وبيع المخدرات، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، في إطار جماعة إجرامية منظمة،يختم البيان.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...