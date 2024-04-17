أمن العاصمة يُطيح بشبكة إجرامية يقودها مسنّ قام بإنشاء 24 شركة وهمية مع إسترجاع 07 مركبات ووثائق مزوّرة

تمكّنت شرطة العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في التزوير يقودها رجل في العقد السابع ، مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 05 أشخاص و إسترجاع سبع مركبات ووثائق إدارية وجبائية مزورة.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أنّ قضية الحال جاءت على إثر إستغلال معلومة أمنية مفادها قيام مسير شركة بإستغلال عدة هويات للقيام بعمليات مصرفية مشبوهة ، عليه باشرت عناصر الضبطية القضائية التحريات في القضية ، ليتم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي رفقة شركائه وتوقيفهم.

تمّ تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، حيث أسفرت العملية على إسترجاع 07 مركبات ، مع ضبط وحجز وثائق خاصة بـ 24 شركة وهمية ،14 رخصة سياقة مزورة، 23 ختم تعود لشركات وهمية ، وثائق إدارية وجبائية مزورة، يضيف البيان .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التهريب الضريبي تبييض الأموال إنتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، التزوير في وثائق إدارية ، التزوير في محررات تجارية ، إخفاء أشياء متحصلة في جنحة ، عدم التبليغ عن جريمة، يختم بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر .

ش.ن