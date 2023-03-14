أمن العاصمة يُطيح بشبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة

تمكّنت فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار بالعاصمة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة بإستعمال سندات بنكية مزورة.

وأفاد بيان لخلية التصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّه في قضية نوعية عالجتها مصالح امن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، بعد وضع تحت تصرف هذه الأخيرة من طرف مصلحة شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين لمرأة شابة مشتبه فيها تحوز على سند بنكي مزور ومبلغ مالي بالعملة الصعبة، وبعد تحريات باشرتها ذات المصالح مكنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة بإستعمال سندات بنكية مزورة.

وأضاف البيان أنّه وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص من إيقاف( 04) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة من بينهم امرأة، بعد تمديد الاختصاص القضائي تم ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ (3070) أورو، سندات بنكية بقيمة (8070) أورو ، (137) ختم لمؤسسات بنكية و إدارية و خاصة مستعملة في التزوير ، (01) جهاز حاسوب، (01) آلة نسخ، (01) مركبة خاصة، (04) أربعة هواتف نقالة .

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار، مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، التزوير و استعمال المزور في محررات مصرفية ووثائق إدارية، تقليد الأختام، يضيف البيان.

ش.ن

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