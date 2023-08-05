أمن العاصمة يوقف مروجا للمؤثرات العقلية ببئر توتة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث لأمن المقاطعة الإدارية لبئر التوتة من توقيف شخص متورط في قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، حسب ما كشفه بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، على إثر إستغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة حول شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بأحد الأحياء، حسب ذات المصدر.

و بعد عملية ترصد، تمكنت عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية، حيث تم ضبط وحجز 1200 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت بحوزته، يضيف البيان.

و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...