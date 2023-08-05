أمن العاصمة يوقف مروجا للمؤثرات العقلية ببئر توتة

5 أغسطس، 2023
عناصر الأمن توقف مروجا للمؤثرات العقلية ببئر توتة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث  لأمن المقاطعة الإدارية لبئر التوتة من توقيف شخص متورط في قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، حسب ما كشفه بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، على إثر إستغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة حول شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بأحد الأحياء، حسب ذات المصدر.

و بعد عملية ترصد،  تمكنت عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية، حيث تم ضبط وحجز 1200 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت بحوزته، يضيف البيان.

و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

5 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدين الحكم الجائر الصادر في حق الإعلامي الصحراوي محمد يحظيه الصابي

31 يوليو، 2021

لعمامرة يلتقي مع وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية

21 سبتمبر، 2021

مزياني: الأخذ بتجارب تركيا وسوريا لمراجعة النظام الجزائري المضاد للزلازل

21 مايو، 2023

قوات البوليساريو تشن هجمات جديدة ضد مواقع قوات الإحتلال المغربية

28 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: