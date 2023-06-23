أمن العاصمة يوقف مروجان للمخدرات والمؤثرات العقلية يستعملان أسلحة بيضاء للتهديد بالدار البيضاء

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، مروجان للمخدرات والمؤثرات العقلية، و هذا خلال معالجتها لقضيتين تعلقت الأولى بحيازة و عرض المخدرات والمؤثرات العقلية على الغير بطريقة غير مشروعة أما الثانية فتمثلت في قضية حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، حسب ما كشفه بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضيتا الحـــال حسب ذات البيان، على إثر معلومة مفادها وجود شخصان مشتبه فيهما يقومان بترويج المخدرات على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص يحاولان زرع الرعب في الأوساط السكنية.

و تم توقيف المشتبه فيه الأول الذي هو معروف لدى المصالح الأمنية بعدّة سوابق عدلية، و هذا بعد عملية ترصد قامت بها عناصر الفرقة، يضيف بيان الأمن.

وبعد إصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، تم ضبط وحجز، كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي، 50 قرص موثر عقلي، ووصفة طبية، وكذا 5 أسلحة بيضاء من الصنف السادس، و 3 بنادق صيد بحرية وخطاطيفها، إضافة لهاتفين نقالين و خزنة فولاذية، حسب بيان أمن العاصمة.

كما باشرت ذات المصلحة التحريات في القضية و هذا بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، حيث أفضت العملية إلى تحديد هوية المشتبه فيه الثاني و توقيفه كونه الممون الرئيسي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ليتم في الأخير تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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