أمن العاصمة يوقف شخصين متورطين في قضية سرقة بالخطف للهواتف النقالة   

أوقفت عناصر الأمن الحضري الثالث ببرج الكيفان شخصين متورطين في 50 قضية سرقة بالخطف للهواتف النقالة باستعمال دراجة نارية، حسب بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر الصادر في 11 ماي الجاري.

و تم تسجيل قضية سرقة بالخطف من قبل شخصين باستعمال دراجة نارية على مستوى محطة التراموي وسط مدينة برج الكيفان بعد نداء من مركز القيادة والسيطرة، حسب ذات المصدر.

ولاذا الفاعلان بالفرار بعد اقترافهما لفعل السرقة على متن دراجة نارية، كما تعرض المشتبه فيهما إلى حادث مرور فجائي تمثل في الاصطدام بعمود كهربائي بسكة الترمواي، جراء السرعة المفرطة التي استعملها سائق الدراجة النارية، يفيد البيان.

وعليه، انتقلت عناصر المصلحة إلى مكان الحادث لمعاينة الفاعلان بعد العثور عليهما ملقيان على الأرض متعرضين لجروح وكدمات، كما تم تسخير مصالح الحماية المدنية من أجل نقلهما إلى المستشفى.

و تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري الثالث برج الكيفان من أجل إستكمال الإجراءات بعد تلقيهما العلاج، حسب بيان الأمن.

وأثبتت التحريات تورط المشتبه فيهما في 31 قضية مشابهة بخصوص سرقات بالخطف للهواتف النقالة بإستعمال دراجة نارية تحمل نفس المواصفات الدراجة المسترجعة بالإضافة إلى نفس مواصفات الفاعلين على مستوى إقليم اختصاص الأمن الحضري الثاني برج الكيفان ، وتم توثيق فعل السرقات و مواصفات الفاعلين بعد استغلال الوسائل التكنولوجية المتاحة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، متمثلة في كاميرات المراقبة والأمن، يفيد ذات البيان.

وبعد التنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى ثبت أن المعنيان متورطان في أفعال إجرامية مشابهة على مستوى قطاع اختصاصهم.

و أسفر التنسيق بين المصالح العملياتية على مستوى أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء عن ثبوت تورط المشتبه فيهما في قضايا مشابهة على مستوى كل من الأمن الحضري الثاني عشر08 ماي 45 و الثالث عشرذياب عيسى، و كذا الرابع عشر زرهوني مختار.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا ،عن قضايا سرقات الهواتف بالخطف باستعمال دراجة نارية بالتعدد، أين أمر قاضي التحقيق بإيداع المعنيان بكل من المؤسستين العقابيتين للحراش والقليعة، يختم البيان.

عبد النور.ك

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