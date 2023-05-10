أمن العاصمة يوقف خمسيني بتهمة المتاجرة بالمخدرات

أوقفت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات و المؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة، بالجزائر العاصمة، مشتبه فيه في العقد الخامس من عمره، بقضية المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة دالي ابراهيم، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و بدأت مجريات القضية بعد ورود معلومة, تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات بشتى أنواعها رفقة شابين في قبو مهيأ للنوم على مستوى أحد أحياء دالي ابراهيم، يشير ذات المصدر.

وشرعت عناصر الفرقة في التحريات، بعد وضع خطة أمنية و عملية ترصّد أدّت إلى تحديد هوية المشتبه فيه المسبوق قضائيا، البالغ من العمر 49 سنة و توقيفه في حالة تلبس، يضيف البيان.

و أصدرت النيابة المختصة إقليميا إذنا بتفتيش القبو، أفضى إلى ضبط وحجز، صفيحة من المخدرات من نوع القنب الهندي و 440 قرص.

عبد النور.ك

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