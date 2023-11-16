أمن العاصمة يوقف أزيد من 300 شخص في مُداهمات ليلية

أمن العاصمة يوقف أزيد من 300 شخص في مُداهمات ليلية

تمكنت مصالح أمن الجزائر العاصمة، في عملية شرطية واسعة النطاق ليلة 13 و14 نوفمبر الجاري من توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم في قضايا مختلفة، حسب بيان لذات المصالح.

ومكنت العملية من توقيف 308 شخصا مُشتبه فيهم في قضايا مختلفة من بينها 181 شخص في قضية تتعلق بحيازة المؤثرات العقلية بهدف البيع، الإخلال بالنظام العام، المُتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها

و28 قضية تتعلق بحيازة أسلحة بيضاء محظورة وألعاب نارية، كما تم توقيف 45 شخصا محل بحث من قبل الجهات القضائية.

هذا وقد وتمّ مُراقبة 806 شخصا، 431 مركبة و588 دراجة نارية، حيث أسفرت العملية عن حجز 2084 قرص مؤثر عقلي، 24 قطعة و32 غرام من مخدرات القنب الهندي، 19 سيجارة ملفوفة، 32 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس “سيوف وسكاكين من الحجم الكبير”، شارة بواخر، ومبالغ مالية من عائدات الترويج بالعملة الوطنية.

في حين تمّ تقديم المشبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

رمزي أحمد توميات

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