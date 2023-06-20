أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور حول هذه المرأة

20 يونيو، 2023

وجهت مصالح أمن الجزائر العاصمة نداء للجمهور حول امرأة يشتبه في تورطها في قضية نصب واحتيال.

وحسب بيان لذات المصالح فقد تمكن أمن العاصمة، ممثلا في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، من توقيف امرأة مشتبه فيها بقضية النصب والاحتيال. ويتعلق الأمر بالمدعوة “ب.ن”.

كما توجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، بنداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفة الذكر. التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد الكائن بشارع الارجنتين الجزائر الوسطى.

رمزي أحمد توميات

20 يونيو، 2023

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