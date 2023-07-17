أمن العاصمة يوجه نداءً للجمهور بخصوص مشعوذتين

17 يوليو، 2023

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من إلقاء القبض على امرأتين مشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال والسرقة عن طريق الشعوذة.

ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر عبر بيان لها نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكرهما سواء التقاهما شخصيا له معلومات بصفته شاهدا قد يساعد في التحريات.

وذلك من أجل التوجه إلى فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية بالدار البيضاء أو أقرب مركز للشرطة عبر تراب الجمهورية من أجل تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

رمزي أحمد توميات

17 يوليو، 2023

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