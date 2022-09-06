أمن العاصمة يفكّك عصابة أحياء ويحجز أسلحة بيضاء وبندقيَتَيْ صيد بحريتين

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية 03 الأبيار، من تفكيك عصابة أحياء متكوّنة من 05 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، مختصة في الاعتداء على المواطنين وبث الرعب في نفوسهم باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر .

ومكّنت العملية التي تمّت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختّص إقليميا، من ضبط وحجز 27 سلاح أبيض محظور من مختلف الأحجام والأنواع بندقيتي 02 صيد بحري، 293 غرام من المخدّرات من نوع القنب الهندي، 6.51 غرام من المخدّرات الصلبة من نوع الكوكايين، مبلغ مالي قدره 30000 دج من عائدات الترويج و ثماني 08 هواتف نقّالة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، يضيف البيان، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا ، عن قضية الإنشاء والانخراط في عصابة أحياء ، المتاجرة بالمخدرات ، ضمن شبكة إجرامية منظمة ، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي ، زرع الرعب وخلق جو من اللاأمن في وسط المواطنين .

ش.ن

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