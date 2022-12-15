أمن العاصمة يطيح بمروجي المخدرات الصلبة و يحجز 2178 قرص مؤثر عقلي

15 ديسمبر، 2022

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي من توقيف (07) أشخاص مشتبهم فيهم، تتراوح أعمارهم بين 19 و45 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أن العملية جاءت أثناء دوريات لعناصر بذات الفرقة بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما على أنهما يقومان بسرقة الهواتف النقالة بالخطف و إستعمال دراجة نارية تحمل لوحة تسجيل مزيفة بها علم دولة أجنبية من أجل تضليل مصالح الأمن،عليه تم اقتيادهما للمصلحة ليتبين أيضا أن الدراجة النارية المستعملة مسروقة في حالة توقف دون وثائقها الإدارية.

وخلص البيان أنّه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ش.ن

15 ديسمبر، 2022

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